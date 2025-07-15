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Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч"

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2025 00:30
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Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч"

Портал Goal представил обновлённую версию рейтинга претендентов на "Золотой мяч" после завершения клубного чемпионата мира, в финале которого "Челси" уверенно победил "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0.

Как передает İdman.biz, в топ-20 оказались игроки ведущих европейских клубов:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Витинья («ПСЖ»);

4. Рафинья («Барселона»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Килиан Мбаппе («Реал»);

7. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

8. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

11. Педри («Барселона»);

12. Гарри Кейн («Бавария»);

13. Коул Палмер («Челси»);

14. Роберт Левандовски («Барселона»);

15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

16. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);

17. Жоау Невеш («ПСЖ»);

18. Винисиус Жуниор («Реал»);

19. Майкл Олисе («Бавария»);

20. Брэдли Баркола («ПСЖ»).

Церемония вручения награды состоится 22 сентября 2025 года.

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