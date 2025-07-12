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Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2025 13:08
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Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол

Американский футбольный клуб «Нью-Йорк Космос» вернётся в профессиональный футбол, однако теперь будет базироваться в Нью-Джерси и сменит название.

Как сообщает İdman.biz, команда, уберёт упоминание Нью-Йорка из названия и будет проводить домашние матчи в Патерсоне (штат Нью-Джерси) на стадионе «Хинклифф» вместимостью 7800 зрителей.

С 2026 года мужская команда начнет выступления в USL League One — третьем дивизионе независимой от МЛС системы лиг, а в 2027 году планируется запуск женской команды в USL Super League.

«Настоящая магия будет заключаться в игроках, которых мы вырастим здесь, в Северном Джерси. Мы покажем, что значит быть частью «Космоса» — ценности, стиль и общество, вот что привлекает людей», — заявил вице-председатель и руководитель футбольного направления клуба Джузеппе Росси.

За свою историю «Космос» пять раз становились чемпионами бывшей Североамериканской футбольной лиги и трижды выигрывали Трансатлантический кубок, после чего прекратили существование. Возрождённая в 2010 году команда трижды выигрывала новую NASL в 2011-2017 годах.

За «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 год играл Пеле, с 1977 по 1980 и в 1983 году за команду выступал Франц Беккенбауэр.

İdman.biz

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