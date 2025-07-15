Сын Роналду: "Ямаль хорош, но он еще ничего не выиграл"

Сын форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду — Криштиану-младший — прокомментировал популярное мнение, что юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль сейчас круче его отца, передает İdman.biz.

«Ламин Ямаль круче Роналду? Сейчас? Да, Ламин хорош, но пока ничего не выиграл», — приводит его слова портал Lamin Yamal Extra в соцсети X.

Ямалю всего 18 лет, он уже стал чемпионом Европы, а также выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Однако его достижения пока не сопоставимы с карьерой 40-летнего Роналду, который завоевал 29 клубных трофеев, выиграл Евро и две Лиги наций со сборной Португалии, а также пять раз получил «Золотой мяч».

İdman.biz