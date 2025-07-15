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"Аль-Наср" объявил имя нового главного тренера

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2025 00:05
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"Аль-Наср" объявил имя нового главного тренера

Португальский тренер Жоржи Жезуш официально возглавил саудовский клуб «Аль-Наср». 70-летний специалист станет наставником команды, в которой выступает звезда сборной Португалии Криштиану Роналду, передает İdman.biz.

Жезуш имеет богатый опыт работы как в Европе, так и за ее пределами. В родной Португалии он прославился с «Бенфикой», трижды выиграв чемпионат и дважды дойдя до финала Лиги Европы. Позже тренер работал с такими клубами, как «Аль-Хиляль», «Фламенго» и «Фенербахче».

В августе «Аль-Наср» примет участие в Суперкубке Саудовской Аравии, где его соперниками станут «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Кадисия».

İdman.biz

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