В "Барселоне" усиливается конфликт: тер Штеген тренируется отдельно от команды

В «Барселоне» усиливается напряженность между голкипером Марком-Андре тер Штегеном и тренерским штабом клуба.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, 33-летний вратарь в понедельник провел тренировку в одиночку, в тренажерном зале, несмотря на отсутствие травм или официальных заявлений от клуба.

Ситуация обострилась после подписания 24-летнего Жоана Гарсии, пришедшего из «Эспаньола» за 25 миллионов евро. Ожидается, что он станет основным вратарем в команде Ханси Флика, что ставит под сомнение будущее тер Штегена в стартовом составе.

Немец настаивает на желании остаться и побороться за свое место, однако руководство «Барселоны» может надеяться, что игрок сам примет решение о переходе. В СМИ уже появились слухи о возможном интересе со стороны «Монако».

Напомним, тер Штеген был назначен капитаном команды в прошлом сезоне, но из-за серьезной травмы колена, полученной в матче с «Вильярреалом» в сентябре, сыграл минимальную роль в победном для клуба сезоне.

Теперь перед ним стоит непростой выбор: остаться в «Барсе» и рисковать потерей игровой практики перед ЧМ-2026 или сменить клуб ради возвращения в сборную Германии.

İdman.biz