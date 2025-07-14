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"Реал Мадрид" объявил о подписании защитника "Бенфики"

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2025 23:20
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"Реал Мадрид" объявил о подписании защитника "Бенфики"

«Реал Мадрид» объявил о достижении соглашения с лиссабонской «Бенфикой» по трансферу 22-летнего левого защитника Альваро Каррераса. Сделка была завершена сразу после завершения клубного чемпионата мира, где мадридцы встретились с «Пари Сен-Жермен», сообщает İdman.biz.

Каррерас подписал с «Реалом» шестилетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года. Футболист уже выступал за молодежные команды мадридского клуба в 2017–2020 годах, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед», где был признан лучшим игроком U23 в сезоне 2021/22. После неудачной аренды в «Гранаде» он раскрылся в «Бенфике», с которой в 2025 году выиграл Кубок португальской лиги.

Переговоры между клубами начались летом, но «Бенфика» отказалась снижать трансферную сумму ниже 50 миллионов евро. Официальная презентация игрока в Мадриде состоится во вторник в 13:00 по местному времени на базе клуба в Вальдебебасе.

İdman.biz

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