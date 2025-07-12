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Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2025 09:00
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Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о конфликте с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским из-за «Золотого мяча» в 2021 году.

«Заявление Левандовского в 2021 году задело меня, потому что, когда я выиграл «Золотой мяч», я сказал то, что действительно чувствовал. Во время матчей я игнорировал его именно потому, что это был он, и я был зол, считал, что он не должен был говорить то, что сказал.

Намеренно ли я обыгрывал именно его? Да», - приводит слова Месси İdman.biz со ссылкой на Give me Sport.

Напомним, на церемонии вручения награды аргентинец сказал, что Левандовски заслуживает «Золотого мяча», после чего Роберт отметил, что это были пустые слова.

İdman.biz

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