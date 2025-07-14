Форвард "МЮ" отказал "Фенербахче" ради "Барселоны"

«Фенербахче» сделал амбициозную попытку заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, предложив 40 миллионов евро. Однако, по информации beIN Sports, английский футболист отказался от этого варианта, рассчитывая перейти в «Барселону», сообщает İdman.biz.

Турецкий клуб направил представителей в Англию для переговоров с «Юнайтед» и самим игроком, но, несмотря на щедрое предложение, переубедить Рэшфорда не удалось. Форвард, официально заявивший о желании покинуть клуб, в настоящее время тренируется отдельно и ждет предложения от каталонцев, которые пока не сделали официального хода.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 19 июля против «Лидса», но участие Рэшфорда в игре маловероятно.

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