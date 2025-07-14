Лука Модрич официально подписал контракт с "Миланом"

39-летний хорват Лука Модрич официально стал игроком «Милана».

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба. Контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.

За последние 13 лет Модрич выступал за мадридский «Реал», сыграв 597 матчей, в которых забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. В составе «сливочных» он выиграл 27 трофеев, включая шесть побед в Лиге чемпионов. На индивидуальном уровне Модрич удостоился «Золотого мяча», а также наград лучшему футболисту года от УЕФА и ФИФА.

За сборную Хорватии он провел 188 матчей, дойдя до финала чемпионата мира и став бронзовым призером на другом мундиале. Переход в «Милан» может стать заключительной главой в блестящей карьере одного из величайших полузащитников XXI века.

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