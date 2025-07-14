Дональд Трамп посетил финал Клубного ЧМ: в годовщину покушения в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп стал почетным гостем финального матча Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года между «Челси» и «Пари Сен-Жермен», который прошёл на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси), передает İdman.biz.

Трамп прибыл на матч вместе с супругой Меланией и наблюдал за игрой из VIP-ложи в компании президента ФИФА Джанни Инфантино. Во время появления на экранах стадиона экс-президента США встретили как аплодисментами, так и неоднозначной реакцией трибун.

Отметим, что Трамп возглавляет специальную целевую группу Белого дома по подготовке к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее он заявил:«Эта группа поможет организовать самый масштабный, безопасный и невероятный футбольный турнир в истории», — сказал Трамп на совещании с участием Инфантино и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

В рамках подготовки к ЧМ-2026 Трамп назначил исполнительным директором группы Эндрю Джулиани, сына бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, а старшим советником — представителя ФИФА Карлоса Кордейро. Финальный матч Клубного ЧМ совпал с годовщиной покушения на Трампа, пережитого им во время предвыборной кампании год назад в Пенсильвании.

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