Почему игроки "Ливерпуля" вышли на поле с необычными номерами?

Болельщики «Ливерпуля» удивились, увидев летом в предсезонном матче против «Престон Норт Энд» новичков команды в футболках с номерами от 55 до 60.

Как передает İdman.biz, Джереми Фримпонг, Милош Керкез, Георгий Мамардашвили и другие новобранцы вышли на поле в майках с непривычными цифрами, что вызвало множество вопросов.

Как объяснили в клубе, этим игрокам были выданы временные номера, поскольку новый контракт с техническим спонсором adidas вступает в силу 1 августа. До этой даты действует прежнее соглашение с Nike, и клуб избегает утверждения постоянных номеров, чтобы болельщики не покупали устаревшую экипировку с неправильной маркировкой.

Кроме того, «Ливерпуль» официально вывел из обращения номер 20 в память о Диогу Жоте, что также повлияло на распределение доступных номеров.

К постоянным номерам и новой форме adidas команда Арне Слота перейдет в начале августа. До тех пор клуб рекомендует фанатам воздержаться от покупки футболок с именами новых игроков.

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