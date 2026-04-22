Парикмахер Кукурельи слил состав "Челси" перед матчем с "Брайтоном"

Вокруг защитника "Челси" Марка Кукурельи произошла необычная история перед матчем с "Брайтоном".

Как сообщает İdman.Biz, парикмахер испанского футболиста заранее раскрыл кадровую информацию о составе лондонского клуба.

В социальной сети X он опубликовал фотографию, на которой стрижет Кукурелью, и написал: "Коул Палмер и Жоау Педру сегодня не сыграют из-за травм. Эксклюзив для вас".

Позже выяснилось, что оба названных игрока действительно не приняли участия в матче.

Напомним, в 34-м туре английской Премьер-лиги "Челси" уступил "Брайтону" со счетом 0:3.

После случившегося публикация была удалена, а аккаунт парикмахера исчез из соцсети.