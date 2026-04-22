Игрок сборной Швейцарии пропустит чемпионат мира из-за травмы

Сборная Швейцарии понесла серьезную кадровую потерю накануне чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, защитник "Гамбурга" Миро Мюхейм получил травму и, вероятнее всего, пропустит предстоящий турнир.

Инцидент произошел в матче против "Вердера", завершившемся поражением "Гамбурга" со счетом 1:3. На 75-й минуте Мюхейм столкнулся с Леонардо Биттенкур и не смог продолжить игру.

На данный момент "Гамбург" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Напомним, что чемпионат мира стартует 11 июня.