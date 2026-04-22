"Моуринью предложил свои услуги "Реалу"

Португальский тренер Жозе Моуринью может вновь возглавить "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, представители наставника связались с руководством мадридского клуба и уведомили о наличии специального пункта в контракте с "Бенфикой", позволяющего досрочно расторгнуть соглашение.

Этот шаг свидетельствует о готовности Моуринью рассмотреть возвращение на "Сантьяго Бернабеу". Несмотря на недавнее назначение в "Бенфику", вариант с "Реалом" остается для него привлекательным.

Напомним, что в период своей предыдущей работы в мадридском клубе Моуринью выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок, а также был признан лучшим тренером мира по версии ФИФА в 2011 году.