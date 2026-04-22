Главный тренер "Баварии" продает особняк в Англии

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани принял решение продать недвижимость в Великобритании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, бельгийский специалист выставил на продажу свой особняк в графстве Чешир за 3,45 миллиона фунтов стерлингов.

По информации источника, решение связано с желанием тренера окончательно обосноваться в Германии вместе с семьей. Ранее Компани проживал в этом доме на протяжении 11 лет, когда выступал за "Манчестер Сити" в качестве игрока.

Напомним, что Компани возглавил "Баварию" летом 2024 года и за это время уже успел добиться успехов с клубом на внутренней арене.