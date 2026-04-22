"Барселона" готова расстаться с нападающим

"Барселона" определилась с будущим одного из своих атакующих футболистов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, каталонский клуб принял решение выставить Ферран Торрес на трансфер. Руководство готово рассмотреть предложения по игроку уже в ближайшее летнее окно.

По информации источника, переговоры о продлении контракта с нападающим не ведутся, что делает его уход после окончания сезона весьма вероятным. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Торрес перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" в 2022 году за 55 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 44 матча во всех турнирах, забив 19 голов и отдав две результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается примерно в 50 миллионов евро.