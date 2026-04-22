"Ювентус" получил согласие на трансфер вратаря "Ливерпуля"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер дал согласие на переход в "Ювентус".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Альфредо Педулла, ключевую роль в возможном трансфере сыграл главный тренер туринцев Лучано Спаллетти, под руководством которого голкипер ранее выступал в "Роме".

Отмечается, что после получения согласия игрока "Ювентус" планирует в ближайшее время начать переговоры с "Ливерпулем". При этом английский клуб готов рассмотреть вариант с продажей бразильца.

В случае ухода Алиссона первым номером "Ливерпуля" может стать Георгий Мамардашвили.