22 Апреля 2026 21:16
"Ювентус" получил согласие на трансфер вратаря "Ливерпуля"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер дал согласие на переход в "Ювентус".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Альфредо Педулла, ключевую роль в возможном трансфере сыграл главный тренер туринцев Лучано Спаллетти, под руководством которого голкипер ранее выступал в "Роме".

Отмечается, что после получения согласия игрока "Ювентус" планирует в ближайшее время начать переговоры с "Ливерпулем". При этом английский клуб готов рассмотреть вариант с продажей бразильца.

В случае ухода Алиссона первым номером "Ливерпуля" может стать Георгий Мамардашвили.

Новости по теме

"Реал Сосьедад" установил антирекорд сезона по автоголам
07:05
Мировой футбол

"Реал Сосьедад" установил антирекорд сезона по автоголам

Баски чаще всех поражают собственные ворота в Ла Лиге

Дочь Марадоны расплакалась на суде по делу о смерти отца
05:23
Мировой футбол

Дочь Марадоны расплакалась на суде по делу о смерти отца

Эмоциональное выступление Джаннины вызвало резонанс в ходе процесса
"Реал" продлил уникальную победную серию по вторникам
04:09
Мировой футбол

"Реал" продлил уникальную победную серию по вторникам

Мадридцы выиграли все матчи Ла Лиги, сыгранные в этот день

Ямаль приблизился к рекорду Вильи в "Барселоне"
02:16
Мировой футбол

Ямаль приблизился к рекорду Вильи в "Барселоне"

Юный вингер продолжает впечатлять результативностью в Ла Лиге
"Спортинг" сыграл вничью с "Порту" и вышел в финал Кубка Португалии
02:06
Мировой футбол

"Спортинг" сыграл вничью с "Порту" и вышел в финал Кубка Португалии

Лиссабонцы удержали преимущество, добытое в первой встрече

"Лацио" обыграл "Аталанту" по пенальти и вышел в финал Кубка Италии
02:01
Мировой футбол

"Лацио" обыграл "Аталанту" по пенальти и вышел в финал Кубка Италии

Римляне оказались сильнее в напряженной серии после ничьей в основное время

"Барселона" обыграла "Сельту" благодаря голу Ямаля
01:52
Мировой футбол

"Барселона" обыграла "Сельту" благодаря голу Ямаля - ВИДЕО

Автор победного мяча покинул поле из-за травмы

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"