Лиам Росеньор вошел в историю "Челси" с необычным достижением.

Как сообщает İdman.Biz, английский специалист стал самым быстро уволенным главным тренером клуба среди тех, кто работал на полноценной основе. Он провел на посту всего 104 дня.

По этому показателю Росеньор превзошел Роберто Ди Маттео, который в 2012 году возглавлял "Челси" на протяжении 118 дней.

Интересно, что тренер не смог превзойти "антирекорд" своего отца Лерой Росеньор, который был уволен из "Торки Юнайтед" всего через 10 минут после назначения.

Росеньор возглавил "Челси" в январе, перейдя из "Страсбурга". Его контракт с клубом был рассчитан до 2032 года.

После 34 туров английской Премьер-лиги "Челси" занимает седьмое место, набрав 48 очков. Лидирует в чемпионате "Арсенал", имеющий 70 очков после 33 матчей. При этом лондонский клуб проиграл пять последних игр в чемпионате, не сумев забить ни одного гола.