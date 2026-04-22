Росеньор стал самым быстро уволенным тренером в истории "Челси"

22 Апреля 2026 21:45
Лиам Росеньор вошел в историю "Челси" с необычным достижением.

Как сообщает İdman.Biz, английский специалист стал самым быстро уволенным главным тренером клуба среди тех, кто работал на полноценной основе. Он провел на посту всего 104 дня.

По этому показателю Росеньор превзошел Роберто Ди Маттео, который в 2012 году возглавлял "Челси" на протяжении 118 дней.

Интересно, что тренер не смог превзойти "антирекорд" своего отца Лерой Росеньор, который был уволен из "Торки Юнайтед" всего через 10 минут после назначения.

Росеньор возглавил "Челси" в январе, перейдя из "Страсбурга". Его контракт с клубом был рассчитан до 2032 года.

После 34 туров английской Премьер-лиги "Челси" занимает седьмое место, набрав 48 очков. Лидирует в чемпионате "Арсенал", имеющий 70 очков после 33 матчей. При этом лондонский клуб проиграл пять последних игр в чемпионате, не сумев забить ни одного гола.

Новости по теме

"Реал Сосьедад" установил антирекорд сезона по автоголам
07:05
Мировой футбол

"Реал Сосьедад" установил антирекорд сезона по автоголам

Баски чаще всех поражают собственные ворота в Ла Лиге

Дочь Марадоны расплакалась на суде по делу о смерти отца
05:23
Мировой футбол

Дочь Марадоны расплакалась на суде по делу о смерти отца

Эмоциональное выступление Джаннины вызвало резонанс в ходе процесса
"Реал" продлил уникальную победную серию по вторникам
04:09
Мировой футбол

"Реал" продлил уникальную победную серию по вторникам

Мадридцы выиграли все матчи Ла Лиги, сыгранные в этот день

Ямаль приблизился к рекорду Вильи в "Барселоне"
02:16
Мировой футбол

Ямаль приблизился к рекорду Вильи в "Барселоне"

Юный вингер продолжает впечатлять результативностью в Ла Лиге
"Спортинг" сыграл вничью с "Порту" и вышел в финал Кубка Португалии
02:06
Мировой футбол

"Спортинг" сыграл вничью с "Порту" и вышел в финал Кубка Португалии

Лиссабонцы удержали преимущество, добытое в первой встрече

"Лацио" обыграл "Аталанту" по пенальти и вышел в финал Кубка Италии
02:01
Мировой футбол

"Лацио" обыграл "Аталанту" по пенальти и вышел в финал Кубка Италии

Римляне оказались сильнее в напряженной серии после ничьей в основное время

"Барселона" обыграла "Сельту" благодаря голу Ямаля
01:52
Мировой футбол

"Барселона" обыграла "Сельту" благодаря голу Ямаля - ВИДЕО

Автор победного мяча покинул поле из-за травмы

Самое читаемое

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"