"Бавария" нацелилась на нападающего "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, в подписании сербского форварда заинтересована "Бавария". Мюнхенский клуб готов активизировать переговоры, если игрок не продлит контракт с туринцами, действующий до 30 июня 2026 года.

Отмечается, что "Бавария" рассматривает Влаховича как возможного сменщика Харри Кейн, а также вариант замены Николас Джексон, который, по информации источника, может покинуть клуб и вернуться в "Челси" после аренды.

В текущем сезоне Душан Влахович провел за "Ювентус" 18 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.