Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров официально покинул свою должность. Специалист прекратил работу с национальной командой из-за невыполнения поставленных задач.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола, стороны прекратили сотрудничество после того, как сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Бывший нападающий киевского "Динамо" и лондонского "Тоттенхэма" возглавлял главную команду страны с июня 2023 года.

Именно отсутствие путевки на предстоящий мундиаль стало ключевой причиной ухода 51-летнего тренера. Имя преемника Реброва на посту наставника сборной будет объявлено позже.