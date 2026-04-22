Мбаппе лайкнул пост о возможном возвращении Моуринью в "Реал" - ФОТО

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе отметился активностью в соцсетях вокруг темы возможного возвращения Жозе Моуринью в мадридский клуб.

Как сообщает İdman.Biz, француз поставил лайк под публикацией Instagram-аккаунта Score90, посвященной вероятному камбэку португальского специалиста.

Ранее появилась информация, что кандидатура 63-летнего Моуринью обсуждается в окружении президента "Реала" Флорентино Переса.

В посте был опубликован коллаж: на одном изображении Моуринью в 2012 году рядом с Криштиану Роналду и Месутом Озилом, на другом — в 2026-м с Мбаппе и Ардой Гюлером.

Авторы публикации напомнили, что во времена работы в Мадриде тренер вывел результативность Роналду на новый уровень, и задались вопросом, способен ли он добиться подобного эффекта с Мбаппе.

Французский форвард отреагировал на пост лайком, что быстро привлекло внимание болельщиков.