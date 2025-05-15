"Комо" готов повысить зарплату Фабрегасу за верность клубу

Руководство итальянского «Комо» готово увеличить зарплату Сеску Фабрегасу в знак благодарности за преданность клубу. Испанский тренер отклонил предложение «Байера» из Леверкузена, который рассматривал его в качестве замены уходящего Хаби Алонсо, сообщает İdman.biz.

Фабрегас впечатлил футбольную Европу, начав тренерскую карьеру в «Комо» и помог клубу подняться в Серию А в сезоне 2023/24. Несмотря на отсутствие тренерской лицензии УЕФА на старте пути, он быстро завоевал доверие руководства и болельщиков, а в текущем сезоне близок к тому, чтобы закрепиться в верхней части таблицы.

По информации La Gazzetta dello Sport, предложение из Бундеслиги было не единственным — ранее интерес к специалисту проявляли «РБ Лейпциг» и «Рома». Однако Фабрегас предпочёл остаться в «Комо», где его контракт действует до 2028 года.

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