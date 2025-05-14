"Барселона" сегодня может стать чемпионом Испании — судьба титула в руках "Реала"

«Барселона» близка к завоеванию титула чемпионов Ла Лиги сезона 2024/25. Победа над «Реалом» в последнем Эль Класико позволила команде Ханси Флика оторваться на семь очков от мадридцев за три тура до конца сезона, сообщает İdman.biz.

Судьба чемпионства теперь во многом зависит от результата сегодняшнего матча «Реала» против «Мальорки». Если команда Карло Анчелотти не одержит победу, «Барселона» досрочно обеспечит себе титул.

Даже если «Реал» сегодня победит, каталонцам будет достаточно одной победы в четверг в дерби с «Эспаньолом», чтобы оформить чемпионство. У «Барселоны» на данный момент 82 очка, в то время как максимально возможное количество очков у мадридцев — 84, при условии побед в оставшихся играх и потерь очков соперником. Кроме того, каталонский клуб имеет преимущество в личных встречах, что может сыграть решающую роль при равенстве очков.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил, что его команда ещё сохраняет шансы и намерена бороться до последнего тура. Наставник «Барселоны» Ханси Флик, в свою очередь, заявил, что его команда пока не считает себя чемпионом, несмотря на комфортную ситуацию в таблице.

İdman.biz