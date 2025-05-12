Фанаты "Барселоны" высмеяли Винисиуса во время Эль-Класико - ФОТО

Во время матча 35-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реал Мадридом» (4:3) фанаты каталонского клуба устроили необычную акцию в адрес нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора.

Как передаёт İdman.biz, на трибунах появился пляжный мяч, который болельщики демонстративно поднимали, обращая его в сторону бразильца, скандируя: «Пляжный мяч! Пляжный мяч!»

Как ранее писали испанские СМИ, таким образом фанаты «Барселоны» иронизировали над тем, что Винисиус не получил «Золотой мяч» в 2024 году, уступив в голосовании полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Несмотря на насмешки с трибун, Винисиус провёл на поле 88 минут, отметился двумя результативными передачами и стал одним из лучших в составе «Реала».

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