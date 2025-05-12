12 Мая 2025
RU

Фанаты "Барселоны" высмеяли Винисиуса во время Эль-Класико - ФОТО

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 00:41
16
Фанаты "Барселоны" высмеяли Винисиуса во время Эль-Класико - ФОТО

Во время матча 35-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реал Мадридом» (4:3) фанаты каталонского клуба устроили необычную акцию в адрес нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора.

Как передаёт İdman.biz, на трибунах появился пляжный мяч, который болельщики демонстративно поднимали, обращая его в сторону бразильца, скандируя: «Пляжный мяч! Пляжный мяч!»

Как ранее писали испанские СМИ, таким образом фанаты «Барселоны» иронизировали над тем, что Винисиус не получил «Золотой мяч» в 2024 году, уступив в голосовании полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Несмотря на насмешки с трибун, Винисиус провёл на поле 88 минут, отметился двумя результативными передачами и стал одним из лучших в составе «Реала».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Игрок "Реала" столкнулся с травлей после Эль Класико
02:01
Мировой футбол

Игрок "Реала" столкнулся с травлей после Эль Класико

Виктор Муньос отключил комментарии в соцсетях после волны оскорблений от болельщиков
Ламин Ямал оставил жесткое послание Беллингему и Рамосу после гола в Эль-Класико
01:45
Мировой футбол

Ламин Ямал оставил жесткое послание Беллингему и Рамосу после гола в Эль-Класико

Юный вундеркинд "Барселоны" намекнул на лайки соперников — и забил в победном матче против "Реала"
Ла Лига: "Барселона" в очередной раз выиграла Эль-Класико, "Бетис" не смог одолеть "Осасуну" — ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:59
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" в очередной раз выиграла Эль-Класико, "Бетис" не смог одолеть "Осасуну" — ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Каталонцы опережают "Реал" на семь очков
Серия А: " Интер" победил "Наполи" потерял очки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:46
Мировой футбол

Серия А: " Интер" победил "Наполи" потерял очки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В итальянском чемпионате состоялись очередные матчи 36-го тура

Флик — после победы над "Реалом": "Мне нужно проверить сердце"
00:04
Мировой футбол

Флик — после победы над "Реалом": "Мне нужно проверить сердце"

Главный тренер "Барселоны" назвал камбэк с 0:2 фантастикой и похвалил характер команды
Дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт» одержали победу, забив по 4 мяча — ВИДЕО
11 Мая 23:57
Мировой футбол

Дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт» одержали победу, забив по 4 мяча — ВИДЕО

В чемпионате Германии состоялись матчи 33-го тура

Самое читаемое

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов
10 Мая 13:12
Мировой футбол

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов

Чемпионат Испании идеально подходит бразильцу
В 20-й раз на чемпионате мира
10 Мая 10:31
Хоккей

В 20-й раз на чемпионате мира

Капитан команды "Давос" побил установленный им в 2022 году рекорд
Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает
10 Мая 09:00
Мировой футбол

Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает

Трофеи выигрывают игроки и персоналии - именно поэтому нам захотелось рассказать личные истории тех, кто внес огромный вклад в игру своих команд и помог им добраться до финала
Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев