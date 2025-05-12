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В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 09:00
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В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

После победы «Барселоны» во вчерашнем матче с «Реалом» со счётом 4:3 последние 18 матчей «эль класико» не заканчиваются с ничейным результатом, что является самой продолжительной серией в истории противостояний этих клубов.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Opta Sports.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:15

Барселона - Реал Мадрид - 4:3

Голы: 0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70'

По данным статистического портала, в пользу «Барселоны» завершились восемь встреч, четыре из которых прошли в этом сезоне, а победой мадридского клуба закончились 10 матчей.

Напомним, что по итогам 35 туров «Барселона» является лидером испанского чемпионата, а мадридский клуб после аналогичного количества встреч располагается на втором месте Ла Лиги.

İdman.biz

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