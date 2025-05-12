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Ламин Ямал обменялся футболками с Тьерри Анри после победы над "Реалом" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 02:55
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Ламин Ямал обменялся футболками с Тьерри Анри после победы над "Реалом" - ВИДЕО

Ламин Ямал после волевой победы над мадридским «Реалом» (4:3) в рамках 35-го тура Ла Лиги пообщался с бывшим нападающим «Барселоны» Тьерри Анри, который посетил матч.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась в подтрибунном помещении стадиона, где 17-летний Ямал и 47-летний Анри обменялись футболками, подписав их друг для друга.

Анри выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год и завоевал с клубом семь трофеев. Ямал же в нынешнем сезоне стал одним из ключевых игроков команды, отметившись 16 голами и 24 ассистами в 52 матчах.

İdman.biz

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