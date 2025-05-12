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Ламин Ямал оставил жесткое послание Беллингему и Рамосу после гола в Эль-Класико

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 01:45
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Ламин Ямал оставил жесткое послание Беллингему и Рамосу после гола в Эль-Класико

Ламин Ямал не только стал героем победного матча «Барселоны» против «Реал Мадрид» (4:3) в 35-м туре Ла Лиги, но и отправил резкое послание Джуду Беллингему и Серхио Рамосу, сообщает İdman.biz.

Поводом стала активность футболистов в Instagram — ранее они поставили лайк под публикацией Алессандро Бастони, праздновавшего выход «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов и вылет каталонцев из турнира.

После своего гола в ворота «Реала» Ямал разместил в соцсетях фото с матча и подписал его фразой: «Не забудьте и это тоже лайкнуть», явно намекая на поведение Беллингема и Рамоса.

На поле 17-летний футболист тоже проявил себя: после точного удара на 32-й минуте он сначала повторил культовый жест Криштиану Роналду — calma, а затем встал в позу Килиана Мбаппе.

«Барселона», выбывшая на неделе из Лиги чемпионов, нашла в себе силы и мотивацию, чтобы выдать волевой матч против принципиального соперника. Победа позволила команде Ханси Флика укрепиться на первом месте в турнирной таблице, где она теперь опережает «Реал» на семь очков за три тура до конца сезона.

İdman.biz

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