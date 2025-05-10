Азербайджанские дзюдоисты начинают Кубок Европы

В Гори (Грузия) начинается Кубок Европы по дзюдо среди взрослых.

Как сообщает İdman.biz, в нем принимает участие и команда Азербайджана.

В первый день на татами выйдут 12 наших спортсменов. В весе до 60 кг выступят Бабарагим Мирзоев, Мурад Алиев и Амин Исмаилов, в категории до 66 заявлены Тофик Мамедов, Назир Талыбов, Кенан Исмаилов, Рашад Елкиев и Эльтадж Юсифли, а в весе до 73 кг поборются Руфат Шовлатов, Нариман Мирзоев, Кямран Сулейманов и Гадир Гусейнов.

В Кубке Европы примут участие 199 спортсменов из 15-ти стран.

İdman.biz