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"Реал" подписал трехлетний контракт с Хаби Алонсо

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 12:57
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"Реал" подписал трехлетний контракт с Хаби Алонсо

Главный тренер немецкой футбольной команды «Байер» (Леверкузен) Хаби Алонсо продолжит свою карьеру в «Реале».

Как сообщает İdman.biz, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал известный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уже подписали трехлетний контракт. Соглашение между Алонсо и «Реалом» рассчитано до лета 2028 года.

Ожидается, что испанец, который сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера, дебютирует за свою новую команду на клубном чемпионате мира.

Отметим, что Хаби Алонсо выступал за «Реал Мадрид» с 2009 по 2014 годы.

İdman.biz

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