Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов

Спокойная атмосфера пошла на пользу

Мало кто способен выдержать токсичную атмосферу в «Юнайтед». Бруну Фернандеш стал лидером «красных дьяволов». Но на один этот удачный трансфер приходится множество поломанных судеб: Джейдон Санчо, Ромелу Лукаку (бельгийцу повезло – он вовремя ушёл и реабилитировался), Мэйсон Маунт, Антони.

Изначально в клубе высочайшее давление – так ещё и огромная компенсация накладывала дополнительные ожидания от бразильца. Что ни говори – а после переезда в Испанию вингер выглядит несравнимо лучше. Сам Антони отмечал:

В Севилье многое напоминает мне о Бразилии. Солнце, еда, люди... Это очень важно для людей, приезжающих из нашей страны.

Я должен был найти себя и быть счастливым. Каждый день я думаю, что принял лучшее решение из возможных. В «Манчестер Юнайтед» я научился многим хорошим вещам, но также пережил там много плохого.

В МЮ Антони собрал комбо. Страна с неподходящим для него менталитетом, токсичный бестрофейный клуб – и отступные в 100 млн евро, из-за которых манкунианцы были очень требовательны к футболисту. Ла Лига подходит Антони намного больше, как он отмечает и сам. Да и в «Бетисе» нет такого давления. Когда вингер снова смог играть в своё удовольствие, он ожил.

В «Бетисе» Антони – главная опция в атаке

Мануэль Пеллегрини сразу увидел, что исполнителю можно доверять. Вот что чилийский менеджер говорил о своём новичке в конце февраля:

Я много с ним разговаривал, чтобы успокоить его, не желая показывать что-то грандиозное, а стараясь всё упростить. Он отличный игрок, который делает важные вещи для команды, и я надеюсь, что он продолжит играть на таком уровне до конца сезона, потому что он нам очень помогает.

Антони быстро влился в новую команду, сразу же стал выходить в стартовом составе. За шесть игр в феврале он записал себе в актив три мяча и две голевые передачи. Сама команда, которая ранее выпала даже из топ-10, вдруг включилась в борьбу за еврокубки. За последние 11 матчей коллектив Пеллегрини проиграл лишь раз – это помогло подняться на шестую строчку, оторваться от «Сельты» на 11 очков. Главное – у «Бетиса» есть шансы даже на ЛЧ (отставание от «Вильярреала» – всего один балл).

Сейчас бразилец – основная функция «Бетиса» в атаке, что показало и противостояние с «Фиорентиной» в Лиге конференций.

Шикарный перформанс в полуфинале с «Фиорентиной»

В этом двухматчевом противостоянии стало ясно, насколько Антони сейчас важен для «Бетиса». Когда команда принимала «фиалок» в Севилье, это не так сильно бросалось в глаза – угроза на мяче исходила и от других, первый гол забили без участия Антони. Но даже так бразильский вингер отметился мячом, который стал для испанцев победным.

А вот игра во Флоренции – матч имени Антони. Вингер был предельно нацелен на ворота, большинство атак проходили именно через него. Он постоянно искал момент для удара – для этого мог сместиться ближе к центру или пробить с угла штрафной в дальний. На 30-й минуте он подарил своей команде преимущество шикарным голом со штрафного. Мяч от дальней штанги отправился в сетку.

Он же продолжал нагнетать, когда «Фиорентина» ответила двумя голами – при 1:2 бразилец минимум трижды опасно бил по воротам. Каждый раз спасал Де Хеа. И всё тот же Антони в дополнительное время отдал Эззальзули на гол, который вывел команду в финал Лиги конференций.

Историческое достижение близко

«Бетис» был хорош против «Фиорентины» и в финал ЛК вышел заслуженно. Для Антони это знаковое событие, поскольку именно он внёс наибольший вклад в этот успех. Сейчас благодаря ему команда будет бороться за трофей. Правда, против «Челси» будет крайне тяжело – «аристократы» на фоне других участников ЛК, как тяжеловес среди легковесных бойцов.

Но главное – вингер может не ограничиться победой в Лиге конференций. Всё же какое-то время в текущем сезоне он выступал за «Манчестер Юнайтед». Провёл четыре игры в Лиге Европы, ещё на три матча попадал в заявку. Теперь «красные дьяволы» разбили «Атлетик» и прошли в финал еврокубка, где сыграют с «Тоттенхэмом». У манкунианцев есть неплохие шансы забрать трофей. Таким образом, по итогам сезона бразилец может стать обладателем сразу двух еврокубков.

Летом всеми силами надо выбираться из МЮ

Как уже говорилось, МЮ абсолютно не подходит для бразильского вингера. Не просто так после выхода в финал с «Бетисом» футболист заплакал. Это был выход эмоций, которые накопились в нём за это время. Сам исполнитель говорит:

Многое произошло в моей личной жизни. Сейчас всё изменилось, и я благодарю Бога за все. Я много плакал, как и мои мама, жена, братья... Мы пережили очень трудные времена. Эмоции после матча – радость и облегчение, потому что, как я уже сказал, я пережил очень трудные времена. Сейчас у меня очень хорошее, невероятное время.

Летом аренда закончится. Ходят слухи, что «Бетис» намерен её продлить – но «красные дьяволы» наверняка захотят оформить полноценный трансфер. Оставаться в английском клубе Антони точно нельзя – это не его команда, где постоянно приходится сталкиваться с токсичностью. Может повториться сценарий с Гринвудом – воспитанник МЮ тоже перезапустил карьеру в Испании, появился спрос со стороны топ-клубов. В итоге летом он перебрался в «Марсель».

К Антони сейчас присматривается «Атлетико». Вингеру подходит чемпионат Испании, стоит надеяться, что стороны договорятся.

Источник - soccer.ru

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