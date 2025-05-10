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В 20-й раз на чемпионате мира

Хоккей
Новости
10 Мая 2025 10:31
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В 20-й раз на чемпионате мира

Швейцарский хоккеист Андрес Амбюль в 20-й раз участвует в чемпионате мира.

Как сообщает İdman.biz, ему принадлежит рекорд по количеству турниров и матчей, в которых он принял участие на чемпионатах мира по хоккею с шайбой.

Нападающий сборной Швейцарии принял участие в матче против Чехии (4:5) на стартовавшем в Швеции и Дании чемпионате мира по хоккею с шайбой-2025.

Капитан команды "Давос" побил установленный им в 2022 году рекорд по количеству чемпионатов мира, в которых он принял участие. На втором месте по этому показателю находится его соотечественник Матиас Сегер (16 турниров). Амбюль впервые принял участие в чемпионате мира 2004 года.

41-летний хоккеист также является рекордсменом по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира. Матч против чехов стал для него 142-м матчем на турнирах. На втором месте немец Удо Кисслинг со 119 встречами.

На счету швейцарца 66 очков (28+38) на Кубках мира и серебряные медали, завоеванные в 2013 и 2024 годах. Он пропустил турнир 2018 года, где его команда заняла второе место, из-за травмы.

Ранее Амбюль заявлял, что текущий сезон станет последним в его карьере.

İdman.biz

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