Ла Лига: "Леганес" ведет в матче c "Эспаньолом" - ОБНОВЛЕНО

В испанской Ла Лиге завершается 35-й тур.
Как передаёт İdman.biz, главным событием заключительного игрового дня станет последнее «Эль-Класико» текущего сезона, в котором каталонская «Барселона» на своём поле примет мадридцев.
Перед очным противостоянием «Барса» на четыре очка опережает своего принципиального соперника, и победа хозяев практически расставит все точки над «i» в борьбе за чемпионство. Если же победит «Реал», то сократит отставание до одного очка и сохранит шансы на итоговую победу в сезоне.
Ла Лига
35-й тур
11 мая
16:00 — «Леганес» – «Эспаньол» - 2:0
18:15 — «Барселона» – «Реал Мадрид»
20:30 — «Атлетик Бильбао» – «Алавес»
23:00 — «Реал Бетис» – «Осасуна»
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