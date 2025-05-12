Игрок "Реала" столкнулся с травлей после Эль Класико

Крайний нападающий мадридского «Реала» Виктор Муньос подвергся резкой критике в социальных сетях после поражения команды в матче 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (3:4).

Как передает İdman.biz, волна негативных комментариев вынудила 21-летнего футболиста закрыть возможность комментирования в своём аккаунте.

Поводом для гнева болельщиков стал эпизод на 88-й минуте, когда Муньос, выйдя на замену, получил шанс сравнять счёт — он вышел один на один с голкипером, но удар по мячу оказался неточным: мяч пролетел над перекладиной.

В комментариях под публикациями игрока пользователи писали: «Как насчёт того, чтобы уйти из футбола?», «Кто пришёл сюда после того, как он не забил гол?», «Прекрати играть» и другие оскорбительные фразы.

Несмотря на результат, Муньос получил поддержку от некоторых фанатов и коллег, призвавших остановить травлю в адрес молодого игрока.

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