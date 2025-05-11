"Барселона" забила "Реалу" 16 голов за один сезон, превзойдя рекорд, который держался 95 лет

Футболисты «Барселоны» переписали историю Эль-Класико, забив мадридскому «Реалу» 16 голов за один сезон.

В матче 36-го тура чемпионата Испании каталонцы отправили четыре мяча в ворота соперника уже в первом тайме — дублем отметился Рафинья, по голу добавили Эрик Гарсия и Ламин Ямаль, передапет İdman.biz.

Как сообщает Opta, это абсолютный рекорд: ранее ни одна команда не забивала «сливочным» столько мячей за сезон. Предыдущее достижение принадлежало «Эспаньолу», который в сезоне-1929/30 отличился 13 раз. «Барселоне» уже удавалось повторить этот результат в кампании 2011/12, но теперь рекорд официально побит.

Эль-Класико проходит в Барселоне, после первого тайма счёт 4:2 в пользу хозяев.

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