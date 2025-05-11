Мбаппе побил рекорд Саморано в "Реале"

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил новый клубный рекорд по числу голов в дебютном сезоне, забив дважды в ворота «Барселоны» в матче 35-го тура Ла Лиги. Эти голы стали для француза 37-м и 38-м за «сливочных» в сезоне, сообщает İdman.biz.

Таким образом, 26-летний Мбаппе превзошёл достижение чилийца Ивана Саморано, который в кампании 1992/1993 отметился 37 мячами в своём первом сезоне за мадридский клуб.

Килиан присоединился к «Реалу» летом 2024 года в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до 2029 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 170 миллионов евро.

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