Снова "Барселона"

Объявлена лучшая футбольная команда месяца в мире.

İdman.biz сообщает, что IFFHS обнародовал коллективы, набравшие наибольшее количество очков в мировом рейтинге.

Лучшая в апреле - "Барселона". Испанский гранд, выигравший титул во второй раз подряд, набрал в прошлом месяце 87 очков.

«Палмейрас» занял второе место с 72 очками, а ПСЖ - третье с 62. «Арсенал» набрал 61 очко, «Сан-Паулу» и «Баия» - по 58.

Отметим, что в этом году клубом месяца в январе стал «Арсенал», а в феврале - «Реал Мадрид».

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