10 Мая 2025
RU

Снова "Барселона"

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 11:37
14
Снова "Барселона"

Объявлена лучшая футбольная команда месяца в мире.

İdman.biz сообщает, что IFFHS обнародовал коллективы, набравшие наибольшее количество очков в мировом рейтинге.

Лучшая в апреле - "Барселона". Испанский гранд, выигравший титул во второй раз подряд, набрал в прошлом месяце 87 очков.

«Палмейрас» занял второе место с 72 очками, а ПСЖ - третье с 62. «Арсенал» набрал 61 очко, «Сан-Паулу» и «Баия» - по 58.

Отметим, что в этом году клубом месяца в январе стал «Арсенал», а в феврале - «Реал Мадрид».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов
13:12
Мировой футбол

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов

Чемпионат Испании идеально подходит бразильцу
Холанд готов вернуться на поле после травмы
09:29
Мировой футбол

Холанд готов вернуться на поле после травмы

Норвежец в последний раз выходил на поле в конце марта и с тех пор он не играл из-за травмы
Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает
09:00
Мировой футбол

Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает

Трофеи выигрывают игроки и персоналии - именно поэтому нам захотелось рассказать личные истории тех, кто внес огромный вклад в игру своих команд и помог им добраться до финала
Президент ПСЖ за свой счет отправит всех 600 сотрудников клуба на финал Лиги чемпионов
03:08
Мировой футбол

Президент ПСЖ за свой счет отправит всех 600 сотрудников клуба на финал Лиги чемпионов

Руководитель клуба сделал специальное обращение к сотрудникам
"Арсенал" выстроится в почетный караул для "Ливерпуля"
02:56
Мировой футбол

"Арсенал" выстроится в почетный караул для "Ливерпуля"

Лондонский клуб будет соблюдать традицию, несмотря на нежелание игроков
Как Моуринью выбирает стартовый состав "Фенербахче" и при чем тут монеты?
01:45
Мировой футбол

Как Моуринью выбирает стартовый состав "Фенербахче" и при чем тут монеты?

Также португальский специалист рассказал, как проводит будние дни

Самое читаемое

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?
8 Мая 13:35
Волейбол

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли
Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки
МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков
8 Мая 10:41
Мировой футбол

МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

Хотя "дьяволы" еще не проигрывали в ЛЕ при Рубене Амориме
Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ
8 Мая 17:49
Тяжелая атлетика

Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ

Ветеран тяжелой атлетики оценил свое выступление на чемпионате Европы