10 Мая 2025
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Арда Туран возглавит "Шахтер"?

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 15:05
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Арда Туран возглавит "Шахтер"?

Бывший полузащитник «Барселоны» и мадридского «Атлетико», а также сборной Турции по футболу Арда Туран близок к назначению на пост главного тренера украинской команды.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Marca.

38-летний специалист доработает сезон в «Еюпспоре», после чего перейдет в новый клуб. Под руководством Турана турецкий клуб вышел в высший дивизион страны и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.

Однако украинские СМИ утверждают, что он не единственный кандидат на пост главного тренера «Шахтера».

По имеющимся данным, в списке «горняков» не менее шести фамилий, и одним из потенциальных кандидатов является нынешний тренер «Александрии» Руслан Ротань.

Судьба нынешнего главного тренера «Шахтера» Марино Пушича остается неопределенной. Босниец может остаться до конца своего контракта, который действует до лета 2026 года. Окончательное решение будет принято после завершения текущего сезона в чемпионате Украины и финала кубка страны.

«Шахтер» идет третьим в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 58 очков после 28 туров.

İdman.biz

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