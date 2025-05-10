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Мохамед Салах: "Я хотел бы выиграть "Золотой мяч" для египетского народа"

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 18:08
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Мохамед Салах: "Я хотел бы выиграть "Золотой мяч" для египетского народа"

Мохамед Салах выразил желание выиграть «Золотой мяч» для египетского народа.

Как сообщает İdman.biz, игрок «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу признался в этом в интервью изданию L'Equipe.

На вопрос «Считаете ли вы, что неудача [в Лиге чемпионов] недопустима в борьбе за «Золотой мяч»?, Салах ответил:

«Это не в моей власти, но, очевидно, что в один прекрасный день я хотел бы выиграть «Золотой мяч» для своего народа. Когда ты родом из египетской деревни, в детстве трудно мечтать о «Золотом мяче». Когда я перешел в «Ливерпуль», я начал думать, что, может быть, однажды это случится... Но даже если я не выиграю его, моя карьера все равно будет успешной (смеется).».

Вингер «Ливерпуля» также затронул тему возраста:

«Мне всего 32 года, нескольким победителям в последние годы было тридцать с небольшим. Так что кто знает? И потом, следующий сезон обещает быть захватывающим: мы будем защищать наш титул с «Ливерпулем» и сыграем в Лиге чемпионов, а с Египтом – в Кубке Африки и, я надеюсь, на чемпионате мира. И вы уже знаете о моих амбициях. Хочу выиграть все».

İdman.biz

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