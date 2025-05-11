Ла Лига: "Атлетико Мадрид" шокировал "Сосьедад" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В испанской Ла Лиге продолжаются матчи 35-го тура.
Как передаёт İdman.biz, во второй игровой день были запланированы пять встреч.
В центральном поединке дня «Атлетико Мадрид» устроил настоящий шок для соперника: уже к 11-й минуте матча команда Диего Симеоне забила три безответных мяча в ворота «Реал Сосьедад». В итоге «матрасники» разгромили соперников со счётом 4:0, а Александр Серперт оформил покер.
Ла Лига
35-й тур
10 мая
«Валенсия» — «Хетафе» 3:0
«Сельта» — «Севилья» 3:2
«Жирона» — «Вильярреал» 0:1
«Мальорка» — «Вальядолид» 2:1
«Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад» 4:0
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Барселона
|
34
|
25
|
4
|
5
|
91-33
|
79
|
2
|
Реал Мадрид
|
34
|
23
|
6
|
5
|
69-33
|
75
|
3
|
Атлетико
|
35
|
20
|
10
|
5
|
60-27
|
70
|
4
|
Aтлетик
|
34
|
16
|
13
|
5
|
50-26
|
61
|
5
|
Вильяреал
|
34
|
16
|
10
|
8
|
60-47
|
58
|
6
|
Бетис
|
34
|
16
|
9
|
9
|
52-42
|
57
|
7
|
Сельта
|
35
|
14
|
7
|
14
|
55-55
|
49
|
8
|
Райо Вальекано
|
35
|
12
|
11
|
12
|
37-42
|
47
|
9
|
Майорка
|
35
|
13
|
8
|
14
|
33-40
|
47
|
10
|
Валенсия
|
35
|
11
|
12
|
12
|
43-51
|
45
|
11
|
Осасуна
|
34
|
10
|
14
|
10
|
42-50
|
44
|
12
|
Реал Сосьедад
|
35
|
12
|
7
|
16
|
32-41
|
43
|
13
|
Хетафе
|
35
|
10
|
9
|
16
|
31-34
|
39
|
14
|
Эспаньол
|
34
|
10
|
9
|
15
|
36-44
|
39
|
15
|
Жирона
|
35
|
10
|
8
|
17
|
41-53
|
38
|
16
|
Севилья
|
35
|
9
|
11
|
15
|
39-49
|
38
|
17
|
Алавес
|
34
|
8
|
11
|
15
|
35-46
|
35
|
18
|
Лас Пальмас
|
35
|
8
|
8
|
19
|
40-57
|
32
|
19
|
Леганес
|
34
|
6
|
13
|
15
|
32-51
|
31
|
20
|
Вальодалид
|
35
|
4
|
4
|
27
|
26-85
|
16
İdman.biz