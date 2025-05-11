Ла Лига: "Атлетико Мадрид" шокировал "Сосьедад" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В испанской Ла Лиге продолжаются матчи 35-го тура.

Как передаёт İdman.biz, во второй игровой день были запланированы пять встреч.

В центральном поединке дня «Атлетико Мадрид» устроил настоящий шок для соперника: уже к 11-й минуте матча команда Диего Симеоне забила три безответных мяча в ворота «Реал Сосьедад». В итоге «матрасники» разгромили соперников со счётом 4:0, а Александр Серперт оформил покер.

Ла Лига

35-й тур

10 мая

«Валенсия» — «Хетафе» 3:0

«Сельта» — «Севилья» 3:2

«Жирона» — «Вильярреал» 0:1

«Мальорка» — «Вальядолид» 2:1

«Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад» 4:0