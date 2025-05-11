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Ла Лига: "Атлетико Мадрид" шокировал "Сосьедад" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 01:05
25
Ла Лига: "Атлетико Мадрид" шокировал "Сосьедад" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В испанской Ла Лиге продолжаются матчи 35-го тура.

Как передаёт İdman.biz, во второй игровой день были запланированы пять встреч.

В центральном поединке дня «Атлетико Мадрид» устроил настоящий шок для соперника: уже к 11-й минуте матча команда Диего Симеоне забила три безответных мяча в ворота «Реал Сосьедад». В итоге «матрасники» разгромили соперников со счётом 4:0, а Александр Серперт оформил покер.

Ла Лига
35-й тур
10 мая

«Валенсия» — «Хетафе» 3:0

«Сельта» — «Севилья» 3:2

«Жирона» — «Вильярреал» 0:1

«Мальорка» — «Вальядолид» 2:1

«Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад» 4:0

1

Барселона

34

25

4

5

91-33

79

2

Реал Мадрид

34

23

6

5

69-33

75

3

Атлетико

35

20

10

5

60-27

70

4

Aтлетик

34

16

13

5

50-26

61

5

Вильяреал

34

16

10

8

60-47

58

6

Бетис

34

16

9

9

52-42

57

7

Сельта

35

14

7

14

55-55

49

8

Райо Вальекано

35

12

11

12

37-42

47

9

Майорка

35

13

8

14

33-40

47

10

Валенсия

35

11

12

12

43-51

45

11

Осасуна

34

10

14

10

42-50

44

12

Реал Сосьедад

35

12

7

16

32-41

43

13

Хетафе

35

10

9

16

31-34

39

14

Эспаньол

34

10

9

15

36-44

39

15

Жирона

35

10

8

17

41-53

38

16

Севилья

35

9

11

15

39-49

38

17

Алавес

34

8

11

15

35-46

35

18

Лас Пальмас

35

8

8

19

40-57

32

19

Леганес

34

6

13

15

32-51

31

20

Вальодалид

35

4

4

27

26-85

16

İdman.biz

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