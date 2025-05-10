«Бавария» празднует победу в ранге чемпиона Германии - ВИДЕО

В 33-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны ещё четыре матча.

Как сообщает İdman.biz, стали известны две команды, покидающие элиту немецкого футбола. «Бохум» и «Хольштайн» уступили в домашних матчах и досрочно выбыли во вторую лигу.

Тем временем чемпион страны — мюнхенская «Бавария» — принимал на своём поле «Боруссию» из Менхенгладбаха. В атмосфере футбольного праздника хозяева уверенно победили со счётом 2:0.

Бундеслига

33-й тур

10 мая

17:30. «Хольштайн» – «Фрайбург» — 1:2

17:30. «Бохум» – «Майнц» — 1:4

17:30. «Унион» – «Хайденхайм» — 0:3

17:30. «Вердер» – «Лейпциг» — 0:0

20:30. «Бавария» – «Боруссия» М — 2:0

1 Бавария 33 24 7 2 95-32 79 2 Байер 32 19 11 2 68-37 68 3 Айнтрахт 32 16 8 8 63-43 56 4 Фрайбург 33 16 7 10 58-50 55 5 Боруссия Д. 32 15 6 11 64-49 51 6 Майнц 33 14 9 10 53-41 51 7 Лейпциг 33 13 12 8 51-45 51 8 Вердер 33 13 9 11 50-56 48 9 Боруссия M. 33 13 6 14 55-56 45 10 Штутгард 32 12 8 12 57-51 44 11 Айсбург 32 11 10 11 34-45 43 12 Вольфсбург 32 10 9 13 53-52 39 13 Юнион 33 9 10 14 34-50 37 14 Хоффенхайм 33 7 11 15 45-63 32 15 Санкт Паули 32 8 7 17 26-37 31 16 Хаденхайм 33 8 5 20 36-60 29 17 Хольштайн 33 6 7 20 47-77 25 18 Бохум 33 5 7 21 31-67 22

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