«Бавария» празднует победу в ранге чемпиона Германии - ВИДЕО

В 33-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны ещё четыре матча.
Как сообщает İdman.biz, стали известны две команды, покидающие элиту немецкого футбола. «Бохум» и «Хольштайн» уступили в домашних матчах и досрочно выбыли во вторую лигу.
Тем временем чемпион страны — мюнхенская «Бавария» — принимал на своём поле «Боруссию» из Менхенгладбаха. В атмосфере футбольного праздника хозяева уверенно победили со счётом 2:0.
Бундеслига
33-й тур
10 мая
17:30. «Хольштайн» – «Фрайбург» — 1:2
17:30. «Бохум» – «Майнц» — 1:4
17:30. «Унион» – «Хайденхайм» — 0:3
17:30. «Вердер» – «Лейпциг» — 0:0
20:30. «Бавария» – «Боруссия» М — 2:0
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Бавария
|
33
|
24
|
7
|
2
|
95-32
|
79
|
2
|
Байер
|
32
|
19
|
11
|
2
|
68-37
|
68
|
3
|
Айнтрахт
|
32
|
16
|
8
|
8
|
63-43
|
56
|
4
|
Фрайбург
|
33
|
16
|
7
|
10
|
58-50
|
55
|
5
|
Боруссия Д.
|
32
|
15
|
6
|
11
|
64-49
|
51
|
6
|
Майнц
|
33
|
14
|
9
|
10
|
53-41
|
51
|
7
|
Лейпциг
|
33
|
13
|
12
|
8
|
51-45
|
51
|
8
|
Вердер
|
33
|
13
|
9
|
11
|
50-56
|
48
|
9
|
Боруссия M.
|
33
|
13
|
6
|
14
|
55-56
|
45
|
10
|
Штутгард
|
32
|
12
|
8
|
12
|
57-51
|
44
|
11
|
Айсбург
|
32
|
11
|
10
|
11
|
34-45
|
43
|
12
|
Вольфсбург
|
32
|
10
|
9
|
13
|
53-52
|
39
|
13
|
Юнион
|
33
|
9
|
10
|
14
|
34-50
|
37
|
14
|
Хоффенхайм
|
33
|
7
|
11
|
15
|
45-63
|
32
|
15
|
Санкт Паули
|
32
|
8
|
7
|
17
|
26-37
|
31
|
16
|
Хаденхайм
|
33
|
8
|
5
|
20
|
36-60
|
29
|
17
|
Хольштайн
|
33
|
6
|
7
|
20
|
47-77
|
25
|
18
|
Бохум
|
33
|
5
|
7
|
21
|
31-67
|
22
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