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«Бавария» празднует победу в ранге чемпиона Германии - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 23:42
20
«Бавария» празднует победу в ранге чемпиона Германии - ВИДЕО

В 33-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны ещё четыре матча.

Как сообщает İdman.biz, стали известны две команды, покидающие элиту немецкого футбола. «Бохум» и «Хольштайн» уступили в домашних матчах и досрочно выбыли во вторую лигу.

Тем временем чемпион страны — мюнхенская «Бавария» — принимал на своём поле «Боруссию» из Менхенгладбаха. В атмосфере футбольного праздника хозяева уверенно победили со счётом 2:0.

Бундеслига
33-й тур
10 мая

17:30. «Хольштайн» – «Фрайбург» — 1:2

17:30. «Бохум» – «Майнц» — 1:4

17:30. «Унион» – «Хайденхайм» — 0:3

17:30. «Вердер» – «Лейпциг» — 0:0

20:30. «Бавария» – «Боруссия» М — 2:0

1

Бавария

33

24

7

2

95-32

79

2

Байер

32

19

11

2

68-37

68

3

Айнтрахт

32

16

8

8

63-43

56

4

Фрайбург

33

16

7

10

58-50

55

5

Боруссия Д.

32

15

6

11

64-49

51

6

Майнц

33

14

9

10

53-41

51

7

Лейпциг

33

13

12

8

51-45

51

8

Вердер

33

13

9

11

50-56

48

9

Боруссия M.

33

13

6

14

55-56

45

10

Штутгард

32

12

8

12

57-51

44

11

Айсбург

32

11

10

11

34-45

43

12

Вольфсбург

32

10

9

13

53-52

39

13

Юнион

33

9

10

14

34-50

37

14

Хоффенхайм

33

7

11

15

45-63

32

15

Санкт Паули

32

8

7

17

26-37

31

16

Хаденхайм

33

8

5

20

36-60

29

17

Хольштайн

33

6

7

20

47-77

25

18

Бохум

33

5

7

21

31-67

22

İdman.biz

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