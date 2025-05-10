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"Арсенал" сделал предложение по покупке форварда, оформившего покер в ворота сборной Азербайджана

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 18:42
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"Арсенал" сделал предложение по покупке форварда, оформившего покер в ворота сборной Азербайджана

Лондонский клуб вступил в трансферную борьбу за нападающего «Спортинга», опасаясь конкуренции со стороны «Челси»

«Арсенал» сделал официальное стартовое предложение в размере 75 миллионов евро за шведского форварда «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Как сообщает İdman.biz, лондонцы стремятся усилить атаку перед новым сезоном и видят в Дьёкереше ключевого кандидата. Однако руководство португальского клуба расценивает эту сумму лишь как начало торгов, рассчитывая получить за своего бомбардира около 100 миллионов евро.

При этом «канониры» опасаются вмешательства «Челси», который также рассматривает нападающего в качестве потенциального усиления. В сезоне 2024/25 Дьёкереш был одним из лучших игроков «Спортинга», и его трансфер может стать одним из самых громких в это летнее окно.

Отметим, что параллельно «Арсенал» близок к подписанию полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, с которым, по данным СМИ, уже согласованы личные условия.

Напомним, что в ноябре прошлого года Дьёкереш оформил покер в ворота сборной Азербайджана в рамках групповой стадии дивизиона C Лиги наций УЕФА, а та встреча завершилась победой шведов со счётом 6:0.

İdman.biz

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