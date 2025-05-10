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АПЛ: " Ман Сити" потерял очки, Астон Вилла" одержала минимальную победу - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 23:14
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АПЛ: " Ман Сити" потерял очки, Астон Вилла" одержала минимальную победу - ВИДЕО

В Английской премьер-лиге по футболу проходят матчи 35-го тура.

Как передаёт İdman.biz, в субботу проходят пять матчей отчётного тура.

В одном из матчей «Манчестер Сити» на выезде не смог одолеть аутсайдера — «Саутгемптон» (0:0). В заключительном матче игрового дня «Астон Вилла» на выезде обыграла «Борнмут» с минимальным счетом.

АПЛ
35-й тур
10 мая

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 0:0

«Фулхэм» — «Эвертон» 1:3

«Вулверхэмптон» — «Брайтон» 0:2

«Ипсвич» — «Брентфорд» 0:1

«Борнмут» — «Астон Вилла» 0:1

İdman.biz

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