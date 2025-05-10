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«Галатасарай» в шаге от чемпионства - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 22:32
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«Галатасарай» в шаге от чемпионства - ВИДЕО

В турецкой Суперлиге завершились три встречи 35-го тура.

Как сообщает İdman.biz, «Галатасарай» приблизился к очередному чемпионскому титулу.

Действующий чемпион последних двух сезонов на выезде одолел «Трабзонспор» со счётом 2:0. Оба мяча «жёлто-красные» забили после перерыва.

После этой победы стамбульский клуб набрал 86 очков. Для досрочного оформления чемпионства команде Окана Бурука достаточно набрать всего одно очко в оставшихся трёх турах.

Турецкая Суперлига
35-й тур
9 мая:

17:00. «Эюпспор» – «Касымпаша» – 0:3

17:00. «Коньяспор» – «Ризеспор» – 2:1

21:00. «Трабзонспор» – «Галатасарай» – 0:2

İdman.biz

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