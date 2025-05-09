Хаби Алонсо в леверкузенском "Байере" может заменить другой испанец

Испанский специалист Сеск Фабрегас, в настоящее время возглавляющий итальянский клуб «Комо», рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера леверкузенского «Байера». Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Sport Germany.

По данным источника, Фабрегас входит в список потенциальных преемников Хаби Алонсо наряду с Эриком тен Хагом и Альваро Арбелоа. Интерес к 38-летнему тренеру проявляет и «РБ Лейпциг».

Напомним, сегодня, 9 мая, Хаби Алонсо официально объявил, что покинет «Байер» по завершении сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что он может возглавить мадридский «Реал».

Фабрегас стал главным тренером «Комо» летом 2024 года. После 35 туров Серии А его команда занимает 10-е место, набрав 45 очков.

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