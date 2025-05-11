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Ханси Флик требует от "Барселоны" доминирующей игры в Класико против "Реала"

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 02:12
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Ханси Флик требует от "Барселоны" доминирующей игры в Класико против "Реала"

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик призвал свою команду продемонстрировать доминирующий футбол в предстоящем Эль Класико против мадридского «Реала». Немецкий специалист ожидает от игроков максимальной самоотдачи и интенсивности на фоне недавнего поражения от «Интера» в Лиге чемпионов, сообщает İdman.biz.

«Барселона» вылетела из еврокубков на стадии полуфинала, что разрушило её планы на потенциальный «золотой квадрупл». Теперь всё внимание клуба сосредоточено на борьбе за титул чемпиона Ла Лиги, где за четыре тура до финиша команда Флика опережает «Реал» на четыре очка.

«Мы поговорили с командой о том, что они чувствуют, — отметил Флик на пресс-конференции. — Важно открыто говорить об эмоциях. Но сейчас мы должны сфокусироваться на следующем шаге. В Класико нужно быть на пике — мы хотим видеть команду, играющую с интенсивностью, мы хотим доминировать».

İdman.biz

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