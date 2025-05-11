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Определились основные кандидаты на пост главного тренера леверкузенского "Байера"

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 01:11
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Определились основные кандидаты на пост главного тренера леверкузенского "Байера"

«Байер» начал поиск преемника Хаби Алонсо, который объявил, что покинет команду по окончании сезона 2024/25. Основными кандидатами на пост нового главного тренера называются Сеск Фабрегас и Эрик тен Хаг, сообщает İdman.biz.

Алонсо, под руководством которого «Байер» стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны в сезоне 2023/24, практически договорился о переходе в мадридский «Реал». В связи с этим клуб из Леверкузена рассматривает двух претендентов: наставника итальянского «Комо» Фабрегаса и экс-тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага.

Отмечается, что тен Хаг может согласиться на более низкую зарплату по сравнению с его окладом на «Олд Траффорд» (€12 млн в год), тогда как за Фабрегаса «Байеру» придётся заплатить компенсацию — у него действует контракт с «Комо» до 2028 года.

İdman.biz

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