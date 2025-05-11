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Анчелотти назвал три самых памятных матча во главе "Реала"

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 09:05
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Анчелотти назвал три самых памятных матча во главе "Реала"

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал три самых незабываемых матча из 350, проведённых им у руля команды. Как признался итальянец на пресс-конференции, выбор оказался простым, сообщает İdman.biz.

«Финал в Лиссабоне 2014 года, финал в Париже в 2022 году, финал в Лондоне в 2024 году. Это несложно», — заявил Анчелотти.

В указанных матчах «Реал» трижды побеждал в финалах Лиги чемпионов: в 2014 году в Лиссабоне был повержен «Атлетико» (4:1 в дополнительное время), в 2022-м в Париже — «Ливерпуль» (1:0), а в 2024-м в Лондоне — дортмундская «Боруссия» (2:0).

İdman.biz

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