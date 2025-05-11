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Матч чемпионата Франции был прерван из-за беспорядков

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 01:31
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Матч чемпионата Франции был прерван из-за беспорядков

Встреча 33-го тура чемпионата Франции между «Гавром» и «Олимпиком» была прервана из-за инцидента на трибунах. Сразу после гола нападающего «Марселя» Амина Гуири на 56-й минуте болельщики хозяев попытались прорваться к сектору гостей, что привело к массовому выбеганию зрителей на поле, сообщает İdman.biz.

Главный арбитр матча Вилли Делажо принял решение остановить игру и увёл команды в раздевалки. Спустя 15 минут, после вмешательства служб безопасности и усиления охраны, матч был возобновлён с 62-й минуты.

По информации RMC Sport, игра изначально относилась ко второму уровню риска по классификации Национального подразделения по борьбе с хулиганством, что подтвердилось в ходе встречи.

İdman.biz

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