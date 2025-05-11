11 Мая 2025
RU

Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср": переговоры по контракту приостановлены

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 02:56
11
Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср": переговоры по контракту приостановлены

Будущее Криштиану Роналду в «Аль-Насре» оказалось под вопросом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca, переговоры о продлении контракта с 40-летним форвардом были приостановлены после очередной неудачи клуба — поражения от «Аль-Иттихада» (2:3) и вылета из Лиги чемпионов АФК на стадии полуфинала.

Роналду рассчитывал подписать новое двухлетнее соглашение, однако серия разочаровывающих результатов заставила его пересмотреть планы. В «Аль-Насре» осознают обеспокоенность своего лидера и не исключают, что он может перейти в другой клуб Саудовской Аравии.

Несмотря на возраст, Роналду продолжает ставить перед собой амбициозные цели. Он неоднократно заявлял, что хочет забить 1000 голов в официальных матчах. На данный момент на его счету — 934 мяча.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ханси Флик требует от "Барселоны" доминирующей игры в Класико против "Реала"
02:12
Мировой футбол

Ханси Флик требует от "Барселоны" доминирующей игры в Класико против "Реала"

Наставник каталонцев хочет увидеть реакцию команды после вылета из Лиги чемпионов

Матч чемпионата Франции был прерван из-за беспорядков
01:31
Мировой футбол

Матч чемпионата Франции был прерван из-за беспорядков

Фанаты выбежали на поле после гола, судье пришлось остановить игру
Определились основные кандидаты на пост главного тренера леверкузенского "Байера"
01:11
Мировой футбол

Определились основные кандидаты на пост главного тренера леверкузенского "Байера"

Причём один из кандидатов даже готов пойти на понижение зарплаты
Ла Лига: "Атлетико Мадрид" шокировал "Сосьедад" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:05
Мировой футбол

Ла Лига: "Атлетико Мадрид" шокировал "Сосьедад" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Уже в начале матча «матрасники» довели счет до разгромного
Серия А: "Эмполи" одолел "Парму" - ВИДЕО
00:50
Мировой футбол

Серия А: "Эмполи" одолел "Парму" - ВИДЕО

В Италии продолжается 36-й тур национального чемпионата
Определился один из возможных соперников "Карабаха" в Лиге чемпионов
00:29
Мировой футбол

Определился один из возможных соперников "Карабаха" в Лиге чемпионов

Чемпион Румынии может встретиться с азербайджанским клубом на старте турнира

Самое читаемое

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки
Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?
8 Мая 13:35
Волейбол

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли
МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков
8 Мая 10:41
Мировой футбол

МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

Хотя "дьяволы" еще не проигрывали в ЛЕ при Рубене Амориме
Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ
8 Мая 17:49
Тяжелая атлетика

Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ

Ветеран тяжелой атлетики оценил свое выступление на чемпионате Европы