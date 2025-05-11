Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср": переговоры по контракту приостановлены

Будущее Криштиану Роналду в «Аль-Насре» оказалось под вопросом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca, переговоры о продлении контракта с 40-летним форвардом были приостановлены после очередной неудачи клуба — поражения от «Аль-Иттихада» (2:3) и вылета из Лиги чемпионов АФК на стадии полуфинала.

Роналду рассчитывал подписать новое двухлетнее соглашение, однако серия разочаровывающих результатов заставила его пересмотреть планы. В «Аль-Насре» осознают обеспокоенность своего лидера и не исключают, что он может перейти в другой клуб Саудовской Аравии.

Несмотря на возраст, Роналду продолжает ставить перед собой амбициозные цели. Он неоднократно заявлял, что хочет забить 1000 голов в официальных матчах. На данный момент на его счету — 934 мяча.

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