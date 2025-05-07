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Голкипер "Барсы" защищает арбитра, назначившего пенальти в его ворота в матче с "Интером"

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2025 22:04
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Голкипер "Барсы" защищает арбитра, назначившего пенальти в его ворота в матче с "Интером"

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны выступил с заявлением на фоне шквала критики в адрес польского арбитра Шимона Марчиняка, обслуживавшего драматичный полуфинал Лиги чемпионов против «Интера», сообщает İdman.biz.

Каталонский клуб уступил миланцам в напряжённой ответной встрече со счётом 4:3 (по сумме двух матчей — 7:6), что вызвало бурю негодования со стороны тренера Ханси Флика и полузащитника Педри. Последний даже призвал УЕФА «разобраться» с действиями судьи. В СМИ появились намёки на якобы симпатии Марчиняка к «Реалу».

Тем не менее, Щенсны призвал не поддаваться эмоциям: "Знаю, что после поражения часто говорят о судействе, но я не намерен зацикливаться на этом. Нет смысла искать оправдания. Это не тот путь, по которому стоит идти", — сказал он в интервью Canal+.

Хотя голкипер и признал, что пенальти в ворота «Барселоны» за фол Пау Кубарси выглядел спорным, он отметил, что решение принято — и команде нужно двигаться дальше.

İdman.biz

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